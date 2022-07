1 Opening (Morning Routine) Matt Smith / Duncan Sheik 3:33

2 Cards Matt Smith, Ben Aldridge, Eugene McCoy, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Hugh Skinner / Duncan Sheik 3:16

3 You Are What You Wear Susannah Fielding, Katie Brayben, Holly James, Holly Dale Spencer, Lucie Jones, Gillian Kirkpatrick / Duncan Sheik 4:08

4 Oh Sri Lanka Matt Smith, Ben Aldridge, Susannah Fielding, Katie Brayben, Tom Kay, Jonathan Bailey, Gillian Kirkpatrick, Cassandra Compton, Lucie Jones, Holly James / Duncan Sheik 2:19

5 True Faith Lucie Jones, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James / Bernard Sumner 1:31

6 Killing Time Matt Smith, Jonathan Bailey / Duncan Sheik 3:13

7 In the Air Tonight Lucie Jones, Holly James, Holly Dale Spencer, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Susannah Fielding, Tom Kay / Phil Collins 2:23

8 Medley: Hardbody / Hardbody Luis Charlie Anson, Eugene McCoy, Jonathan Bailey, Hugh Skinner, Tom Kay, Holly James / Duncan Sheik 5:55

9 If We Get Married Susannah Fielding, Matt Smith, Cassandra Compton / Duncan Sheik 2:30

10 Not a Common Man Matt Smith / Duncan Sheik 3:11

11 Mistletoe Alert Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James, Lucie Jones / Duncan Sheik 3:12

12 Clean Matt Smith, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James / Duncan Sheik 2:34

13 Killing Spree Matt Smith, Susannah Fielding, Hugh Skinner / Duncan Sheik 4:40

14 Nice Thought Gillian Kirkpatrick, Cassandra Compton, Katie Brayben, Holly Dale Spencer, Holly James, Lucie Jones, Susannah Fielding / Duncan Sheik 2:34

15 Medley: At the End of an Island / Harbody Hamptons Matt Smith, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Simon Gregor, Holly James, Lucie Jones / Duncan Sheik 3:48

16 I Am Back Matt Smith, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James / Duncan Sheik 2:54

17 A Girl Before Cassandra Compton / Duncan Sheik 3:43

18 Don’t You Want Me? Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James, Lucie Jones 1:16

19 This Is Not an Exit Matt Smith, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James / Duncan Sheik 5:07

20 Selling Out (Fischer King Remix) Duncan Sheik 4:05

21 Everybody Wants to Rule the World (Duncan Sheik Remix) Jennifer Damiano, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James 3:25