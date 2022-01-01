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Американский психопат Американский психопат
Киноафиша Фильмы Американский психопат Музыка из фильма «Американский психопат» (2000)
American Psycho Американский психопат 2000 / США / Канада
7.5 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Музыка из фильма «Американский психопат» (2000)

Вся информация о фильме
American Psycho (Original London Cast Recording)
American Psycho (Original London Cast Recording) 22 композиции. Matt Smith, Matt Smith, Ben Aldridge, Eugene McCoy, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Hugh Skinner, Susannah Fielding, Katie Brayben, Holly James, Holly Dale Spencer, Lucie Jones, Gillian Kirkpatrick, Matt Smith, Ben Aldridge, Susannah Fielding, Katie Brayben, Tom Kay, Jonathan Bailey, Gillian Kirkpatrick, Cassandra Compton, Lucie Jones, Holly James, Lucie Jones, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James, Matt Smith, Jonathan Bailey, Lucie Jones, Holly James, Holly Dale Spencer, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Susannah Fielding, Tom Kay, Charlie Anson, Eugene McCoy, Jonathan Bailey, Hugh Skinner, Tom Kay, Holly James, Susannah Fielding, Matt Smith, Cassandra Compton, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James, Lucie Jones, Matt Smith, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James, Matt Smith, Susannah Fielding, Hugh Skinner, Gillian Kirkpatrick, Cassandra Compton, Katie Brayben, Holly Dale Spencer, Holly James, Lucie Jones, Susannah Fielding, Matt Smith, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Simon Gregor, Holly James, Lucie Jones, Cassandra Compton, Duncan Sheik, Jennifer Damiano, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Opening (Morning Routine) Matt Smith / Duncan Sheik 3:33
2 Cards Matt Smith, Ben Aldridge, Eugene McCoy, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Hugh Skinner / Duncan Sheik 3:16
3 You Are What You Wear Susannah Fielding, Katie Brayben, Holly James, Holly Dale Spencer, Lucie Jones, Gillian Kirkpatrick / Duncan Sheik 4:08
4 Oh Sri Lanka Matt Smith, Ben Aldridge, Susannah Fielding, Katie Brayben, Tom Kay, Jonathan Bailey, Gillian Kirkpatrick, Cassandra Compton, Lucie Jones, Holly James / Duncan Sheik 2:19
5 True Faith Lucie Jones, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James / Bernard Sumner 1:31
6 Killing Time Matt Smith, Jonathan Bailey / Duncan Sheik 3:13
7 In the Air Tonight Lucie Jones, Holly James, Holly Dale Spencer, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Susannah Fielding, Tom Kay / Phil Collins 2:23
8 Medley: Hardbody / Hardbody Luis Charlie Anson, Eugene McCoy, Jonathan Bailey, Hugh Skinner, Tom Kay, Holly James / Duncan Sheik 5:55
9 If We Get Married Susannah Fielding, Matt Smith, Cassandra Compton / Duncan Sheik 2:30
10 Not a Common Man Matt Smith / Duncan Sheik 3:11
11 Mistletoe Alert Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James, Lucie Jones / Duncan Sheik 3:12
12 Clean Matt Smith, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James / Duncan Sheik 2:34
13 Killing Spree Matt Smith, Susannah Fielding, Hugh Skinner / Duncan Sheik 4:40
14 Nice Thought Gillian Kirkpatrick, Cassandra Compton, Katie Brayben, Holly Dale Spencer, Holly James, Lucie Jones, Susannah Fielding / Duncan Sheik 2:34
15 Medley: At the End of an Island / Harbody Hamptons Matt Smith, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Simon Gregor, Holly James, Lucie Jones / Duncan Sheik 3:48
16 I Am Back Matt Smith, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James / Duncan Sheik 2:54
17 A Girl Before Cassandra Compton / Duncan Sheik 3:43
18 Don’t You Want Me? Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James, Lucie Jones 1:16
19 This Is Not an Exit Matt Smith, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James / Duncan Sheik 5:07
20 Selling Out (Fischer King Remix) Duncan Sheik 4:05
21 Everybody Wants to Rule the World (Duncan Sheik Remix) Jennifer Damiano, Ben Aldridge, Charlie Anson, Jonathan Bailey, Katie Brayben, Cassandra Compton, Holly Dale Spencer, Susannah Fielding, Simon Gregor, Holly James 3:25
22 Killing Time 2.0 Duncan Sheik 2:58
Доступен список песен из фильма «Американский психопат» (2000) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Американский психопат» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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