Год волка
1 постер
Год волка

В судную ночь эпидемия превращает человечество в стаю оборотней Suden vuosi 18+
О фильме

Она – сильная, но застенчивая студентка, которая ищет себя и своей независимости в мире, полном сложностей и непредсказуемости. Он – гениальный преподаватель, который теряет свои блестящие мысли после лекции, не в силах оформить их в ожидаемые от него книги. Она дала новый толчок его поискам, он же поддержал ее в трудную минуту. Перипетии жизни соединили их вместе, однако, он вдвое старше ее, а у нее – эпилепсия…

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 5 декабря 2007
Дата выхода
5 декабря 2007 Финляндия
Бюджет €1 500 000
Сборы в мире $558 733
Производство Matila Röhr Productions (MRP)
Другие названия
Suden vuosi, A farkas éve, Rok wilka, The Year of the Wolf, Year of the Wolf, Год волка, 私の教え子
Режиссер
Олли Саарела
В ролях
Криста Косонен
Криста Косонен
Кари Хейсканен
Рейтинг фильма

7.1
10 голосов
6.1 IMDb
