Она – сильная, но застенчивая студентка, которая ищет себя и своей независимости в мире, полном сложностей и непредсказуемости. Он – гениальный преподаватель, который теряет свои блестящие мысли после лекции, не в силах оформить их в ожидаемые от него книги. Она дала новый толчок его поискам, он же поддержал ее в трудную минуту. Перипетии жизни соединили их вместе, однако, он вдвое старше ее, а у нее – эпилепсия…