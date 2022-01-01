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Вилле Виртанен
Вилле Виртанен
Ville Virtanen
О персоне
Фильмография
Вилле Виртанен
Ville Virtanen
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Дата рождения
19 августа 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Вилле Виртанена
Родился 19 августа 1961 года. Эспоо, Финляндия.
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Фильмография Вилле Виртанена
Закон земли
вестерн, драма
2017, Финляндия
5.0
Вечный путь
драма, военный, исторический
2017, Финляндия / Эстония / Швеция
7.0
По ту сторону надежды
драма, комедия
2017, Финляндия
6.0
Нет уж, спасибо
комедия, мелодрама
2014, Финляндия
6.0
Служитель зла
драма, криминал, детектив, триллер
2010, Финляндия
6.0
Дурная семья
драма
2010, Финляндия
6.0
Санта на продажу
боевик, фэнтези
2010, Швеция / Финляндия / Франция / Норвегия
7.0
Сауна
ужасы, исторический
2008, Финляндия / Чехия
6.0
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