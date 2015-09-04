Оповещения от Киноафиши
Акушерка

Акушерка

Katilo 18+
О фильме

Это история любви, разворачивающаяся на фоне так называемой «Лапландской войны» 1944-1945 годов – вооруженного конфликта между Германией и Финляндией, произошедшего в самом конце Второй мировой войны. Акушерка Хелена влюбляется в финско-немецкого офицера SS Йоханнеса. Все главные герои фильма борются со своим прошлым. Однако пламенная и жестокая любовь не позволяет предать его забвению.
Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 4 сентября 2015
Дата выхода
4 сентября 2015 Финляндия
Бюджет €1 803 780
Сборы в мире $2 460 914
Производство Nordic Productions, Solar Films
Другие названия
Kätilö, The Midwife, Barnmorskan, A bába, Finland 1944, Helena, Jeļena, Jordemoderen, Jordmoren, Moașa, Porodní bába, Wildauge - The Midwife, Wildeye, Акушерката, Елена, ラストウォー1944 独ソ・フィンランド戦線, 助产士
Режиссер
Антти Йокинен
В ролях
Криста Косонен
Криста Косонен
Лаури Тилканен
Томми Корпела
Томми Корпела
Лееа Клемола
Сеппо Пяакконен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
