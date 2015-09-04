Это история любви, разворачивающаяся на фоне так называемой «Лапландской войны» 1944-1945 годов – вооруженного конфликта между Германией и Финляндией, произошедшего в самом конце Второй мировой войны. Акушерка Хелена влюбляется в финско-немецкого офицера SS Йоханнеса. Все главные герои фильма борются со своим прошлым. Однако пламенная и жестокая любовь не позволяет предать его забвению.
СтранаФинляндия
Продолжительность1 час 50 минут
Год выпуска2015
Премьера в мире4 сентября 2015
Дата выхода
4 сентября 2015
Финляндия
Бюджет€1 803 780
Сборы в мире$2 460 914
ПроизводствоNordic Productions, Solar Films
Другие названия
Kätilö, The Midwife, Barnmorskan, A bába, Finland 1944, Helena, Jeļena, Jordemoderen, Jordmoren, Moașa, Porodní bába, Wildauge - The Midwife, Wildeye, Акушерката, Елена, ラストウォー1944 独ソ・フィンランド戦線, 助产士