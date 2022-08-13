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Дворянское гнездо
Киноафиша Фильмы Дворянское гнездо

Дворянское гнездо, 1969

1969 / СССР
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Расписание
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Причины посмотреть

- по роману И.С.Тургенева

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1969
Премьера в мире 25 августа 1969
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Леонид Кулагин
Беата Тышкевич
Тамара Чернова
Василий Меркурьев
Василий Меркурьев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дворянское гнездо 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
18:00
Полное расписание и билеты
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14 голосов
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«Дворянское гнездо» в кинотеатрах

сб 13
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
2D
18:00
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