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Дворянское гнездо
Дворянское гнездо, 1969
1969 / СССР
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
мелодрама
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Причины посмотреть
- по роману И.С.Тургенева
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6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 51 минута
Год выпуска
1969
Премьера в мире
25 августа 1969
Режиссер
Андрей Кончаловский
В ролях
Ирина Купченко
Леонид Кулагин
Беата Тышкевич
Тамара Чернова
Василий Меркурьев
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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«Дворянское гнездо» в кинотеатрах
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