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Постер фильма Ксения, любимая жена Федора
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Киноафиша Фильмы Ксения, любимая жена Федора

Ксения, любимая жена Федора

Kseniya, lyubimaya zhena Fyodora 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм о любви, о непростых семейных отношениях, о душевной ёмкости и щедрости — о том, что необходимо в жизни каждому человеку.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1974
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Kseniya, lyubimaya zhena Fyodora, Ksenia, Fedor's Beloved Wife, Ксения, любимая жена Федора
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Алла Мещерякова
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Лев Дуров
Лев Дуров
Людмила Зайцева
Людмила Зайцева
Азат Шеренц
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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Ксения, любимая жена Федора

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