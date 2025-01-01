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Ксения, любимая жена Федора
Ксения, любимая жена Федора
Kseniya, lyubimaya zhena Fyodora
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О фильме
Фильм о любви, о непростых семейных отношениях, о душевной ёмкости и щедрости — о том, что необходимо в жизни каждому человеку.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
1974
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Kseniya, lyubimaya zhena Fyodora, Ksenia, Fedor's Beloved Wife, Ксения, любимая жена Федора
Режиссер
Виталий Мельников
В ролях
Алла Мещерякова
Станислав Любшин
Лев Дуров
Людмила Зайцева
Азат Шеренц
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените
14
голосов
6.9
IMDb
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