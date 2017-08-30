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Романс о влюбленных Романс о влюбленных
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Романс о влюбленных, 1974

1974 / СССР
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодые влюбленные Сергей и Татьяна вынужденно разлучаются, когда его призывают в армию. Попав в морскую пехоту, Сергей вынужден переживать множество опасных ситуаций, в результате одной из которых его бронетранспортер уносит в открытое море.

Татьяна с трудом переносит потерю любимого. Пережить горе ей помогает друг детства Игорь. Татьяна выходит за него замуж, и раны на ее сердце медленно заживают. Однако главные несчастья еще впереди: выживший Сергей возвращается домой…

  • Режиссер картины Андрей Кончаловский еще работал над монтажом своего предыдущего фильма, экранизации чеховской пьесы «Дядя Ваня», когда Евгений Григорьев принес свой сценарий на киностудию Мосфильм, спрашивая, кто из режиссеров мог бы снять по нему фильм: к тому времени бесхозная рукопись лежала на полке уже третий год.
  • Поначалу отказавшись, Кончаловский все же не смог выбросить его из головы и приступил к разработке картины. Во время чтения на худсовете сценарий получил восторженный прием у верхушки студии, однако все сошлись во мнении, что его невозможно перенести на экран.
  • Над изображением работал Леван Пааташвили, один из величайших советских кинооператоров, работавший с самыми известными режиссерами своей эпохи. Ему принадлежит идея снять фильм частично на цветную, а частично – на черно-белую пленку.

История любви двух молодых людей, которых разлучает случай. И хотя они продолжают любить друг друга - оказывается, что это разлука навсегда...

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 10 ноября 1974
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Евгений Киндинов
Елена Коренева
Елена Коренева
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Елизавета Солодова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Романс о влюбленных 1 постер
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Романс о влюбленных
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