Романс о влюбленных, 1974

Молодые влюбленные Сергей и Татьяна вынужденно разлучаются, когда его призывают в армию. Попав в морскую пехоту, Сергей вынужден переживать множество опасных ситуаций, в результате одной из которых его бронетранспортер уносит в открытое море.

Татьяна с трудом переносит потерю любимого. Пережить горе ей помогает друг детства Игорь. Татьяна выходит за него замуж, и раны на ее сердце медленно заживают. Однако главные несчастья еще впереди: выживший Сергей возвращается домой…