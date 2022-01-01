Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поздний ребенок Поздний ребенок
Киноафиша Фильмы Поздний ребенок
Late child

Поздний ребенок, 1970

1970 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Ленька родился на 16 лет позже своей старшей сестры Людмилы. Он иногда страдает от чрезмерной опеки с ее стороны и со стороны родителей. Паренек хочет, чтобы с ним считались как со взрослым. Но единственный, кто это делает – Иван, жених Людмилы. Но тот уезжает в длительную командировку, а возвратившись, сообщает Леньке, что встретил другую. И теперь герою придется сделать настоящий взрослый поступок, деликатно сообщив об этом сестре. Он понимает, что чем позже повзрослеешь, тем меньше проблем ты встретишь в своей жизни.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1970
Премьера в мире 11 февраля 1971
Возраст 12+
Режиссер
Константин Ершов
В ролях
Василий Меркурьев
Василий Меркурьев
Антонина Максимова
Ирина Губанова
Анатолий Адоскин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поздний ребенок 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Приложение киноафиши