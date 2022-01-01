Поздний ребенок, 1970

Ленька родился на 16 лет позже своей старшей сестры Людмилы. Он иногда страдает от чрезмерной опеки с ее стороны и со стороны родителей. Паренек хочет, чтобы с ним считались как со взрослым. Но единственный, кто это делает – Иван, жених Людмилы. Но тот уезжает в длительную командировку, а возвратившись, сообщает Леньке, что встретил другую. И теперь герою придется сделать настоящий взрослый поступок, деликатно сообщив об этом сестре. Он понимает, что чем позже повзрослеешь, тем меньше проблем ты встретишь в своей жизни.