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Леонид Кулагин
Леонид Кулагин
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Леонид Кулагин
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Дата рождения
7 июня 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Киренск, СССР (Россия)
Биография Леонида Кулагина
Родился 7 июня 1940 года. Киренск, СССР (Россия).
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Фильмография Леонида Кулагина
Банкрот
комедия
2009, Россия
7.0
Трасса М8
комедия, приключения, триллер, мелодрама
2007, Россия
7.0
Штемп
боевик
1991, СССР
6.0
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии
приключения, исторический
1988, СССР
6.0
Продлись, продлись, очарованье...
драма
1984, СССР
7.0
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
приключения, мелодрама
1983, СССР
6.0
Мой дом-театр
драма, исторический
1975, СССР
0.0
Осень
мелодрама
1974, СССР
7.0
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