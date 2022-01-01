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Дворянское гнездо
Дворянское гнездо, 1969: актеры и роли
Дворянское гнездо
1969 / СССР
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Дворянское гнездо, 1969: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Кончаловский
В ролях
Ирина Купченко
Леонид Кулагин
Беата Тышкевич
Beata Tyszkiewicz
Тамара Чернова
Василий Меркурьев
Vasili Merkuryev
Александр Костомолоцкий
Мария Дурасова
Владимир Кочурихин
Vladimir Kochurikhin
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