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Дворянское гнездо
Киноафиша Фильмы Дворянское гнездо Дворянское гнездо, 1969: актеры и роли
Дворянское гнездо 1969 / СССР
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Дворянское гнездо, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский
В ролях
Ирина Купченко Ирина Купченко Леонид Кулагин Леонид Кулагин Беата Тышкевич Beata Tyszkiewicz Тамара Чернова Василий Меркурьев Василий Меркурьев Vasili Merkuryev Александр Костомолоцкий Мария Дурасова Владимир Кочурихин Vladimir Kochurikhin Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Никита Михалков Никита Михалков Николай Губенко Николай Губенко Нонна Терентьева Зоя Рупасова Zoya Rupasova Даша Семенова
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