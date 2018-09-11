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Дэниэл Болдуин
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Daniel Baldwin
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Дата рождения
5 октября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Дэниэл Болдуин
Родился 5 октября 1960 года. Массапекуа, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дэниэл Болдуин
Операция «Вторжение»
боевик, комедия, фантастика
2019, США
4.0
Потеря надежды
драма, триллер
2015, Италия
4.0
Расходный материал
ужасы, боевик
2012, США
4.0
Рождество с большой буквы
комедия, драма, семейный
2011, США
4.0
1 a Minute
драма
2010, США
6.0
Серые сады
драма, биография
2008, США
7.0
Папарацци
триллер, драма
2004, США
4.0
Вампиры
боевик, ужасы, триллер
1998, США / Япония
6.0
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1 комментарий
11 сентября 2018 20:42
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