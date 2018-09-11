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Дэниэл Болдуин

Daniel Baldwin
Дэниэл Болдуин
Дэниэл Болдуин Daniel Baldwin
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Дата рождения
5 октября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Дэниэл Болдуин

Родился 5 октября 1960 года. Массапекуа, Нью-Йорк, США.

Фильмография Дэниэл Болдуин
Операция «Вторжение»
Операция «Вторжение»
боевик, комедия, фантастика 2019, США
4.0
Потеря надежды
Потеря надежды
драма, триллер 2015, Италия
4.0
Расходный материал
Расходный материал
ужасы, боевик 2012, США
4.0
Рождество с большой буквы
Рождество с большой буквы
комедия, драма, семейный 2011, США
4.0
1 a Minute
1 a Minute
драма 2010, США
6.0
Серые сады
Серые сады
драма, биография 2008, США
7.0
Папарацци
Папарацци
триллер, драма 2004, США
4.0
Вампиры
Вампиры
боевик, ужасы, триллер 1998, США / Япония
6.0
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Статьи о персоне
Звездные родственники: сестры и братья из мира кино В кинопроизводстве, как и в любом другом ремесле, есть свои семейные подряды. Творческие родственники могут соперничать между собой, а могут и плодотворно трудиться в тандеме. «Киноафиша. Инфо» вспоминает звездных братьев и сестер – известных и неизвестных актеров, актрис и режиссеров.
1 комментарий
11 сентября 2018 20:42
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