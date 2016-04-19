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Фильмография
Элой Касадос
Eloy Casados
Киноафиша
Персоны
Элой Касадос
Элой Касадос
Eloy Casados
Дата рождения
28 сентября 1949
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
19 апреля 2016
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.0
Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
(1991)
6.9
Пятьдесят к одному
(2014)
6.7
Рыцарь дорог
(1982)
Фильмография Элой Касадос
6.9
Пятьдесят к одному
50 to 1
драма
2014, США
6.4
Всю ночь напролет
комедия
2011, США
4.5
Война динозавров
D-War
драма, боевик, фэнтези
2007, Южная Корея / США
3.4
Москиты
Skeeter
ужасы, фантастика, триллер
1993, США
7
Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
Harley Davidson and the Marlboro Man
триллер, боевик, драма, вестерн
1991, США
6.7
Рыцарь дорог
боевик, криминал, фантастика
1982, США
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