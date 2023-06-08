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Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
Киноафиша Фильмы Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо Отзывы о фильме «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо»
Harley Davidson and the Marlboro Man Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо 1991 / США
7.9 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо»

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Владимир 8 июня 2023, 16:54
Оценка
Всё, начиная от костюмов главных героев и заканчивая атмосферой в баре и выступлениями Тома Сайзмора и Дэниела Болдуина, попадает точно в цель. Потрясающий фильм. Смотрел этот фильм ни раз, и каждый раз, как впервые
8 июня 2023, 16:54 Ответить
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