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Poster of Harley Davidson and the Marlboro Man
7.0
Kinoafisha Films Harley Davidson and the Marlboro Man
7.0

Harley Davidson and the Marlboro Man

, 1991
Harley Davidson and the Marlboro Man
USA / Thriller, Action, Drama, Western / 18+
Poster of Harley Davidson and the Marlboro Man
7.0

Cast

Mickey Rourke
Mickey Rourke
Harley Davidson
Don Johnson
Don Johnson
Robert Lee 'Marlboro Man' Edison
Chelsea Field
Virginia Slim
Daniel Baldwin
Daniel Baldwin
Alexander
Giancarlo Esposito
Giancarlo Esposito
Jimmy Jiles
Tom Sizemore
Tom Sizemore
Vanessa Williams
Vanessa Williams
Lulu Daniels
Robert Ginty
Thom
Tia Carrere
Tia Carrere
Kimiko
Julius Harris
Old Man
Eloy Casados
Jose Cuervo
Director Simon Wincer
Writer Don Michael Paul
Composer Basil Poledouris
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1991
World premiere 23 August 1991
Release date
23 August 1991 Russia 18+
14 November 1991 Australia
21 May 1992 Czechia
23 August 1991 Denmark 15
20 December 1991 Finland
13 November 1991 France TP
21 November 1991 Germany
23 August 1991 Kazakhstan
29 November 1991 Netherlands
28 December 1991 South Korea 15
23 August 1991 USA
23 August 1991 Ukraine
MPAA R
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $7,434,726
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Krisjair, Laredo
Also known as
Harley Davidson and the Marlboro Man, Dos duros sobre ruedas, Harley Davidson et l'homme aux santiags, Dos durs sobre rodes, Dyo skliroi atsides, Harley Davidson & Marlboro Man, Harley Davidson & Marlboro Man: La justicia tiene su precio, Harley Davidson e Marlboro Man, Harley Davidson e Marlboro Man - Caçada Sem Tréguas, Harley Davidson e o Cowboy do Asfalto, Harley Davidson és a Marlboro Man, Harley Davidson i Marlboro Man, Harley Davidson ir kaubojus Marlboro, Harley Davidson ja Marlboro-mies, Harley Davidson und der Marlboro-Mann, Harley Davidson ve Marlboro Man, Harley si Marlboro, La justicia tiene su precio, Moottoripyöräcowboyt, Δύο σκληροί ατσίδες, Гарлі Девідсон та ковбой Мальборо, Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо, Харли Дейвидсън и Марлборо мен, ハーレーダビッドソン&マルボロマン, Dos rudos sobre ruedas, 鉄漠狂奔, Harley Davidson och Marlboromannen, Харлей Девідсон і ковбой Мальборо, 할리와 말보로맨

Film rating

7.0
Rate 30 votes
6.1 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1931 In the Thriller genre  369 In the Action genre  439 In the Drama genre  854 In the Western genre  20 In films of USA  1174 In films of 1991  7
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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