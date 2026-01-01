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Майк Фиггис
Mike Figgis
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Майк Фиггис
Майк Фиггис
Mike Figgis
Дата рождения
28 февраля 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Композитор
Место рождения
Карлайл, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Биография Майк Фиггис
Родился 28 февраля 1948 года. Великобритания.
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Популярные фильмы
8.9
Сопрано
(1999)
8.1
Покидая Лас-Вегас
(1995)
7.7
Любовники
(2014)
Фильмография Майк Фиггис
6.9
МегаДок
MegaDoc
документальный
2025, США
Смотреть трейлер
7.7
Любовники
драма, мелодрама
2014, США
4
На грани сомнения
Suspension of Disbelief
триллер
2012, Великобритания
Смотреть трейлер
5.6
Лукреция Борджиа 3D
Lucrezia Borgia
опера
2011, США
4.7
Дьявольский особняк
Cold Creek Manor
триллер, детектив
2003, США / Канада / Великобритания
6.5
На 10 минут старше: виолончель
Ten Minutes Older: The Cello
драма
2002, Германия / Франция / Великобритания
4.6
Отель
Hotel
комедия
2001, США / Италия
6
Тайм-код
Timecode
драма
2000, США
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