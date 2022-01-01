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Майк Фиггис
Майк Фиггис
Mike Figgis
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Майк Фиггис
Mike Figgis
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Дата рождения
28 февраля 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Композитор
Биография Майк Фиггис
Родился 28 февраля 1948 года. Великобритания.
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Фильмография Майк Фиггис
На грани сомнения
триллер
2012, Великобритания
3.0
Лукреция Борджиа 3D
опера
2011, США
0.0
Дьявольский особняк
триллер, детектив
2003, США / Канада / Великобритания
4.0
На 10 минут старше: виолончель
драма
2002, Германия / Франция / Великобритания
6.0
Отель
комедия
2001, США / Италия
5.0
Тайм-код
драма
2000, США
6.0
Свидание на одну ночь
драма
1997, США
5.0
Покидая Лас-Вегас
драма, мелодрама
1995, США / Франция / Великобритания
8.0
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