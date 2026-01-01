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Майк Фиггис
Майк Фиггис Mike Figgis
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Майк Фиггис

Mike Figgis

Дата рождения
28 февраля 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Композитор
Место рождения
Карлайл, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии

Биография Майк Фиггис

Родился 28 февраля 1948 года. Великобритания.

Популярные фильмы

Сопрано 8.9
Сопрано (1999)
Покидая Лас-Вегас 8.1
Покидая Лас-Вегас (1995)
Любовники 7.7
Любовники (2014)

Фильмография Майк Фиггис

МегаДок 6.9
МегаДок MegaDoc
документальный 2025, США
Смотреть трейлер
Любовники 7.7
Любовники
драма, мелодрама 2014, США
На грани сомнения 4
На грани сомнения Suspension of Disbelief
триллер 2012, Великобритания
Смотреть трейлер
Лукреция Борджиа 3D 5.6
Лукреция Борджиа 3D Lucrezia Borgia
опера 2011, США
Дьявольский особняк 4.7
Дьявольский особняк Cold Creek Manor
триллер, детектив 2003, США / Канада / Великобритания
На 10 минут старше: виолончель 6.5
На 10 минут старше: виолончель Ten Minutes Older: The Cello
драма 2002, Германия / Франция / Великобритания
Отель 4.6
Отель Hotel
комедия 2001, США / Италия
Тайм-код 6
Тайм-код Timecode
драма 2000, США
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