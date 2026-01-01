Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Внутреннее расследование
Постеры фильма «Внутреннее расследование»
Постеры фильма «Внутреннее расследование»
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Точно не Любава: кто является лучшей женой для Алеши Поповича из «Трех богатырей» — ИИ подсказал верный ответ
Скучаю по Фоме, но «Невский» уже засмотрела до дыр: есть другой сериал — всего 8 серий, а Паламарчук там — тот еще кадр
Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается
Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть
Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить
Не зря этот фильм дважды победил на «Золотом глобусе-2026»: хвалит даже Кодзима – «чтобы такое создать, нужно быть ведьмой»
Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667