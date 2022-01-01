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Внутреннее расследование
Внутреннее расследование, 1990: актеры и роли
Internal Affairs
Внутреннее расследование
1990 / США
7.2
Оцените
12
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Внутреннее расследование, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Фиггис
Mike Figgis
В ролях
Ричард Гир
Richard Gere
Энди Гарсия
Andy Garcia
Нэнси Трэвис
Nancy Travis
Лори Меткаф
Laurie Metcalf
Ричард Брэдфорд
Richard Bradford
Уильям Болдуин
William Baldwin
Майкл Бич
Michael Beach
Аннабелла Шиорра
Annabella Sciorra
Фэй Грант
Faye Grant
Джон Гец
John Getz
Рон Вотер
Ron Vawter
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