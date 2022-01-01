Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Внутреннее расследование
Киноафиша Фильмы Внутреннее расследование Внутреннее расследование, 1990: актеры и роли
Internal Affairs Внутреннее расследование 1990 / США
7.2 Оцените
12 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Внутреннее расследование, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Фиггис Майк Фиггис Mike Figgis
В ролях
Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Энди Гарсия Энди Гарсия Andy Garcia Нэнси Трэвис Нэнси Трэвис Nancy Travis Лори Меткаф Лори Меткаф Laurie Metcalf Ричард Брэдфорд Richard Bradford Уильям Болдуин Уильям Болдуин William Baldwin Майкл Бич Майкл Бич Michael Beach Аннабелла Шиорра Annabella Sciorra Фэй Грант Faye Grant Джон Гец Джон Гец John Getz Рон Вотер Ron Vawter Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Приложение киноафиши