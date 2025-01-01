Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец

Проклятый дух Шредингера: в «Магической битве» официально оживили самого ненавистного злодея тайтла – фанаты 5 лет считали, что он погиб

Звучит абсурднее, чем «Майнкрафт в кино»: Netflix внезапно экранизирует одну из самых популярных настолок в истории

Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра

У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ

«Худший фильм, который я когда-либо снимал»: треш-триллер Тарантино о маньяке-каскадере провалился в прокате, но обрел культовый статус

Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)

Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1

Меньшов снял «Москва слезам не верит» и десятки шедевров, но лишь однажды озвучил мультфильм — считал его предметом особой гордости

Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается