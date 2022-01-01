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Открытое пространство
Открытое пространство, 2007: актеры и роли
Open Air
Открытое пространство
2007 / Россия
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Открытое пространство, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Денис Нейманд
В ролях
Андрей Чадов
Анна Слю
Юрий Колокольников
Егор Томашевский
Юрий Оськин
В прокате
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