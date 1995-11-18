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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Морис Озель
Maurice Auzel
Киноафиша
Персоны
Морис Озель
Морис Озель
Maurice Auzel
Дата рождения
26 октября 1932
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
18 ноября 1995
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Безумный Пьеро
(1965)
Билеты
6.0
Игра в четыре руки
(1980)
Фильмография Морис Озель
6
Игра в четыре руки
Le guignolo
боевик, комедия
1980, Франция / Италия
7.6
Безумный Пьеро
Pierrot le Fou
драма
1965, Франция / Италия
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