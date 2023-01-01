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Хористы Хористы
Киноафиша Фильмы Хористы Хористы, 2004: актеры и роли
Choristes, Les Хористы 2004 / Франция
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Хористы, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристоф Барратье Кристоф Барратье Christophe Barratier
В ролях
Франсуа Берлеан Франсуа Берлеан François Berléand Кад Мерад Кад Мерад Kad Merad Мари Бунель Жак Перрен Jacques Perrin Дидье Фламан Didier Flamand Поль Шарьера Paul Chariéras Кароль Вайсс Филип Дю Жанеран Эрик Демареш Жан-Баптист Монье Максенс Перрен Жерар Жюньо Жерар Жюньо Gérard Jugnot Жан-Поль Боннер Jean-Paul Bonnaire
Переводчик
Переводчик
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