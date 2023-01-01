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Хористы
Хористы, 2004: актеры и роли
Choristes, Les
Хористы
2004 / Франция
6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Хористы, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристоф Барратье
Christophe Barratier
В ролях
Франсуа Берлеан
François Berléand
Кад Мерад
Kad Merad
Мари Бунель
Жак Перрен
Jacques Perrin
Дидье Фламан
Didier Flamand
Поль Шарьера
Paul Chariéras
Кароль Вайсс
Филип Дю Жанеран
Эрик Демареш
Жан-Баптист Монье
Максенс Перрен
Жерар Жюньо
Gérard Jugnot
Жан-Поль Боннер
Jean-Paul Bonnaire
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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