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Постер фильма Голос семьи Белье
7.3
Голос семьи Белье - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Голос семьи Белье
7.3

Голос семьи Белье

, 2014
La famille Bélier
Франция, Бельгия / комедия, драма, музыка / 18+
Трейлеры
Постер фильма Голос семьи Белье
7.3
Голос семьи Белье - Дублированный трейлер
Голос семьи Белье  Дублированный трейлер

О фильме

В суматошной семейке Белье у 16-летней Паулы особая роль – как единственный слышащий и говорящей в ней человек, она постоянно помогает родителям и брату вести дела в качестве переводчика. Вместе с тем у Паулы просыпается любовь к музыке и настоящий вокальный талант. Когда у нее появляется шанс пробиться на крупном конкурсе в Париже, перед Паулой встает трудный выбор между мечтой, взрослением и чувствами родных.
 

В ролях

Карин Вьяр
Карин Вьяр
Gigi Bélier
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Rodolphe Bélier
Эрик Элмоснино
Эрик Элмоснино
Fabien Thomasson
Луан Эмера
Paula Bélier
Роксана Дюран
Роксана Дюран
Mathilde
Илиан Бергала
Илиан Бергала
Gabriel Chevignon
Luca Gelberg
Quentin Bélier
Мар Содюп
Mademoiselle Dos Santos
Стефан Войтович
Lapidus - le maire
Жером Киршер
Le docteur Pugeot
Режиссер Эрик Лартиго
Сценарист Виктория Бедос, Томас Бидеген, Станислас Карре де Мальбер, Эрик Лартиго
Композитор Евгений Гальперин, Александр Гальперин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 12 июля 2022
Премьера в мире 7 ноября 2014
Дата выхода
26 декабря 2015 Австралия
1 января 2015 Аргентина
17 декабря 2014 Бельгия
25 декабря 2014 Бразилия 12
11 сентября 2015 Великобритания
23 июля 2015 Венгрия
15 марта 2015 Германия 0
11 июня 2015 Греция
14 мая 2015 Дания
21 мая 2015 Израиль
24 апреля 2015 Испания 12
26 марта 2015 Италия
8 мая 2015 Канада
7 января 2015 Колумбия
18 декабря 2014 Ливан
28 февраля 2015 Мексика
16 апреля 2015 Нидерланды
26 декабря 2015 Новая Зеландия
21 мая 2015 Норвегия
28 мая 2015 Перу
29 мая 2015 Польша
13 августа 2015 Португалия M/12
26 июня 2015 Румыния
20 декабря 2014 США PG
19 июня 2015 Турция
26 декабря 2014 Уругвай
24 апреля 2015 Финляндия
17 декабря 2014 Франция U
4 июня 2015 Хорватия
8 января 2015 Чили
26 марта 2015 Швейцария 8
27 марта 2015 Швеция
10 апреля 2015 Эстония
27 августа 2015 Южная Корея 12세 이상 관람가
31 октября 2015 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG
Бюджет €10 962 002
Сборы в мире $72 775 689
Производство Jerico, Mars Films, France 2 Cinéma
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Голос семьи Белье - Дублированный трейлер
Голос семьи Белье Дублированный трейлер
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Голос семьи Белье

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