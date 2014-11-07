В суматошной семейке Белье у 16-летней Паулы особая роль – как единственный слышащий и говорящей в ней человек, она постоянно помогает родителям и брату вести дела в качестве переводчика. Вместе с тем у Паулы просыпается любовь к музыке и настоящий вокальный талант. Когда у нее появляется шанс пробиться на крупном конкурсе в Париже, перед Паулой встает трудный выбор между мечтой, взрослением и чувствами родных.
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|12
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|Колумбия
|18 декабря 2014
|Ливан
|28 февраля 2015
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|16 апреля 2015
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|26 декабря 2015
|Новая Зеландия
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|Польша
|13 августа 2015
|Португалия
|M/12
|26 июня 2015
|Румыния
|20 декабря 2014
|США
|PG
|19 июня 2015
|Турция
|26 декабря 2014
|Уругвай
|24 апреля 2015
|Финляндия
|17 декабря 2014
|Франция
|U
|4 июня 2015
|Хорватия
|8 января 2015
|Чили
|26 марта 2015
|Швейцария
|8
|27 марта 2015
|Швеция
|10 апреля 2015
|Эстония
|27 августа 2015
|Южная Корея
|12세 이상 관람가
|31 октября 2015
|Япония