Говорил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю». (Не то чтобы народная, не то чтобы мудрость, но эпиграф что надо) Странное дело, но почему-то у американцев едва ли не половина всяких историй про демонов, монстров, резню и т. п. основана на реальных событиях. Создается такое чувство, что ни один мало-мальски уважающий себя житель Соединенных Штатов не выходит из дому без газонокосилки, циркулярной бензопилы или – на худой конец – топора. «Ужас Амитивилля» вот – тоже реальная история. В…
а у меня третья страничка не открывается... :((( не знаешь где еще можно найти такую статейку?
давай, будет просто супер.
скинь на [email protected]
Уважаемый, ну никто ж не виноват, что некоторые успели посмотреть фильм и обсуждают тут его прелести и недостатки, а вы нет! Мой вам совет: не хотите "намёков" на сюжет - не читайте сообщения.
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