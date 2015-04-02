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Говорил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю». (Не то чтобы народная, не то чтобы мудрость, но эпиграф что надо) Странное дело, но почему-то у американцев едва ли не половина всяких историй про демонов, монстров, резню и т. п. основана на реальных событиях. Создается такое чувство, что ни один мало-мальски уважающий себя житель Соединенных Штатов не выходит из дому без газонокосилки, циркулярной бензопилы или – на худой конец – топора. «Ужас Амитивилля» вот – тоже реальная история. В…