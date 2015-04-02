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Ужас Амитивилля Ужас Амитивилля
Киноафиша Фильмы Ужас Амитивилля Отзывы о фильме «Ужас Амитивилля»
The Amityville Horror Ужас Амитивилля 2005 / США
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Ужас Амитивилля»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Говорил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю». (Не то чтобы народная, не то чтобы мудрость, но эпиграф что надо) Странное дело, но почему-то у американцев едва ли не половина всяких историй про демонов, монстров, резню и т. п. основана на реальных событиях. Создается такое чувство, что ни один мало-мальски уважающий себя житель Соединенных Штатов не выходит из дому без газонокосилки, циркулярной бензопилы или – на худой конец – топора. «Ужас Амитивилля» вот – тоже реальная история. В…

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~ Extra ~ 2 апреля 2015, 12:51
✊ хотела а не пошла.. какойто он не очень и по рецензии и по прокрутке...кто смотрел?? стоит??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ведьмо4ка 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение MiT от 14/05/2005 - 15:06:23


а у меня третья страничка не открывается... :((( не знаешь где еще можно найти такую статейку?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ведьмо4ка 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение MiT от 16/05/2005 - 12:32:28


давай, будет просто супер.

скинь на [email protected]
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юбочка 2 апреля 2015, 12:51
Клевый фильм, в эти выходные смотрела.Все построено на неожиданности, аж подпрыгиваешь на месте. И конец просто супер - я уже расслабилась, мол, конец фильма, хеппи енд, а тут девченку как под пол резко утащили, меня чуть кондрат не хватил✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Крошка Кэ 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение achospbru от 23/05/2005 - 21:48:12


Уважаемый, ну никто ж не виноват, что некоторые успели посмотреть фильм и обсуждают тут его прелести и недостатки, а вы нет! Мой вам совет: не хотите "намёков" на сюжет - не читайте сообщения.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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