«Ужас Амитивилля»: Рецензия Киноафиши

Говорил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю». (Не то чтобы народная, не то чтобы мудрость, но эпиграф что надо) Странное дело, но почему-то у американцев едва ли не половина всяких историй про демонов, монстров, резню и т. п. основана на реальных событиях. Создается такое чувство, что ни один мало-мальски уважающий себя житель Соединенных Штатов не выходит из дому без газонокосилки, циркулярной бензопилы или – на худой конец – топора. «Ужас Амитивилля» вот – тоже реальная история. В 1692 году некий католический священник с фамилией, сильно напоминающей слово «кетчуп», воздвиг на Лонг-Айленде домишко, дабы просвещать в нем индейцев, наставляя на путь истинный и приводя ко Христу. Однако падре так увлекся миссионерской деятельностью, что в конце концов всех индейцев, бывших под его началом, перерезал, предварительно вздев на крюки и хорошенько выпотрошив – наподобие того, как это делали самые аппетитные и любимые персонажи киносериала «Восставший из ада», а потом и себе вспорол горло от уха до уха (сюжет, по-своему даже не менее дискредитирующий зарождение новой североамериканской цивилизации, чем тот карнавал, что изобразил Мартин Скорсезе в «Бандах Нью-Йорка»). Долго ли, коротки ли, но минуло энное количество веков – и в домик-пряник стали вселяться современные американские семьи (дело происходит в 1970-х), что, конечно, пагубно отразилось на демографической ситуации в США, ибо ровно через 28 дней (пламенный привет фильму «28 дней спустя»!) отцы семейств брали в руки ружья, топоры или что там у них было припасено на такой торжественный случай и вырубали/расстреливали (глаголы подставляются по вкусу) своих жен, дочерей, братьев и прочих родственников, каких только удавалось сыскать в доме. Происходило же названное веселье по той простой причине, что неупокоившийся дух горе-миссионера внушал вышеупомянутым отцам – между нами говоря, недалекую от истины – мысль, что все их жены, дочери, братья и прочие родственники суть демоны, для истребления коих доблестная американская промышленность как раз и производит разнообразные огнестрельные и колюще-рубяще-режущие предметы. Весь этот несуразный аттракцион некий умелец по имени Эндрю Даглас воспроизвел при помощи нескольких приемов, стершихся от постоянного употребления в кинематографе до полного безобразия, и все эти самозахлопывающиеся двери и черные руки, утаскивающие маленьких девочек под пол, способны вызвать разве что усталую зевоту. Половина фильма – откровенный плагиат из «Игры в прятки», только в «Ужасе Амитивилля» на часах вместо 2.06 каждый раз загорается 3.15 да еще добавлено примитивных спецэффектов, разрушающих и без того скверное реноме авторов этого бестолкового ремейка. Другая половина фильма – тоже, кстати, плагиат: из четвертого «Экзорциста» (вплоть до крестов, по демоническому наитию самопроизвольно переворачивающихся вверх ногами). Если добавить к этому скверную актерскую игру (Райану Рейнольдсу, как и Эштону Катчеру в «Эффекте бабочки», не помогает даже многомесячная лицевая растительность, а Мелисса Джордж по причинам гендерного свойства не может прикрыть свою бездарность усами и бакенбардами), невыразительные диалоги и убивающий психологизм полуклиповый монтаж – картина получается устрашающая. Так что настоящий «Ужас Амитивилля» – это не то, что творится в кадре, а то, что творится с самим кадром. Vlad Dracula