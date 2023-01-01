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Ужас Амитивилля
Ужас Амитивилля, 2005: актеры и роли
The Amityville Horror
Ужас Амитивилля
2005 / США
7.4
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17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Ужас Амитивилля, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Дуглас
Andrew Douglas
В ролях
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Мелисса Джордж
Melissa George
Джимми Беннетт
Jimmy Bennett
Джесси Джеймс
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Рэйчел Николс
Rachel Nichols
Филип Бейкер Холл
Philip Baker Hall
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