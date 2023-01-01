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Ужас Амитивилля Ужас Амитивилля
Киноафиша Фильмы Ужас Амитивилля Ужас Амитивилля, 2005: актеры и роли
The Amityville Horror Ужас Амитивилля 2005 / США
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Ужас Амитивилля, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Дуглас Andrew Douglas
В ролях
Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds Мелисса Джордж Мелисса Джордж Melissa George Джимми Беннетт Jimmy Bennett Джесси Джеймс Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Рэйчел Николс Рэйчел Николс Rachel Nichols Филип Бейкер Холл Филип Бейкер Холл Philip Baker Hall
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