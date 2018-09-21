Фото: как сегодня выглядят бывшие девушки Бонда

Пока многострадальный «Бонд 25» ищет нового режиссера на фоне слухов о том, что Дэниел Крэйг и Дэнни Бойл разошлись в вопросах кастинга злодея и девушки Бонда, мы решили вспомнить, как выглядят сегодня бывшие девушки Бонда – в числе которых были и модели, певицы, и культовые актрисы.