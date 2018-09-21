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Изабелла Скорупко
Изабелла Скорупко
Izabella Scorupco
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Изабелла Скорупко
Izabella Scorupco
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Дата рождения
4 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Белосток, Польша
Рост
175 см
Биография Изабеллы Скорупко
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Фильмография Изабеллы Скорупко
Изгоняющий дьявола: Начало
ужасы, драма, триллер
2004, США
6.0
Власть огня
триллер, боевик, фантастика
2002, Великобритания / Ирландия / США
7.0
Вертикальный предел
боевик, приключения
2000, США
5.0
Золотой глаз
триллер, приключения, боевик
1995, Великобритания / США
7.0
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Статьи о персоне
Фото: как сегодня выглядят бывшие девушки Бонда
Пока многострадальный «Бонд 25» ищет нового режиссера на фоне слухов о том, что Дэниел Крэйг и Дэнни Бойл разошлись в вопросах кастинга злодея и девушки Бонда, мы решили вспомнить, как выглядят сегодня бывшие девушки Бонда – в числе которых были и модели, певицы, и культовые актрисы.
1 комментарий
21 сентября 2018 00:06
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