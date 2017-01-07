Последние пять лет Дэвида Боуи, 2017

Жизнь перед смертью — как марафон наперегонки со временем. Пережив сердечный приступ в разгар гастрольного тура Reality, Дэвид Боуи на долгие годы скрылся от человеческих глаз, стал неуловим и недосягаем. Больше ни сольных концертов, ни интервью. Но уйти молча? Нет, это не Боуи.

Великий мистификатор затаился перед финальным рывком, чтобы собственные проводы превратить в праздник со слезами на глазах. Запись альбомов The Next Day и Blackstar, больше десятка видеоклипов, театральная постановка на Бродвее, выставка в лондонском Музее Виктории и Альберта — каждый шаг выверен, каждый — часть грациозно выстроенного плана.

Фильм «Последние пять лет Дэвида Боуи» раскрывает детали масштабной артистической операции, в которую вовлечены полсотни людей на правах строжайшей секретности. Музыканты, актеры, режиссеры, художники — свидетели и соучастники прощального эксперимента Боуи — погружают зрителя во внутреннюю вселенную человека, ведущего диалог со своей болезнью. Дэвид Боуи отправляется в путешествие по миру воспоминаний, где рефлексия рождает новые смыслы. Сводит счеты с героями песен и альтер-эго, рассуждает о феномене славы, не боится быть сентиментальным. Играет с лучшими друзьями и случайными знакомыми, пробуя на зуб новые жанры — от импровизационного джаза до мюзикла. И чем настырнее диагноз заявляет о себе, с тем большим рвением он отдает себя музыке. За 50 лет карьеры Боуи дерзал быть кем угодно, манифестируя свободу перевоплощения, — и вот наконец оказался подлинно свободным, позволив себе быть только собой.