Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последние пять лет Дэвида Боуи Последние пять лет Дэвида Боуи
Киноафиша Фильмы Последние пять лет Дэвида Боуи
David Bowie: The Last Five Years

Последние пять лет Дэвида Боуи, 2017

2017 / Великобритания
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Жизнь перед смертью — как марафон наперегонки со временем. Пережив сердечный приступ в разгар гастрольного тура Reality, Дэвид Боуи на долгие годы скрылся от человеческих глаз, стал неуловим и недосягаем. Больше ни сольных концертов, ни интервью. Но уйти молча? Нет, это не Боуи.

Великий мистификатор затаился перед финальным рывком, чтобы собственные проводы превратить в праздник со слезами на глазах. Запись альбомов The Next Day и Blackstar, больше десятка видеоклипов, театральная постановка на Бродвее, выставка в лондонском Музее Виктории и Альберта — каждый шаг выверен, каждый — часть грациозно выстроенного плана.
Фильм «Последние пять лет Дэвида Боуи» раскрывает детали масштабной артистической операции, в которую вовлечены полсотни людей на правах строжайшей секретности. Музыканты, актеры, режиссеры, художники — свидетели и соучастники прощального эксперимента Боуи — погружают зрителя во внутреннюю вселенную человека, ведущего диалог со своей болезнью. Дэвид Боуи отправляется в путешествие по миру воспоминаний, где рефлексия рождает новые смыслы. Сводит счеты с героями песен и альтер-эго, рассуждает о феномене славы, не боится быть сентиментальным. Играет с лучшими друзьями и случайными знакомыми, пробуя на зуб новые жанры — от импровизационного джаза до мюзикла. И чем настырнее диагноз заявляет о себе, с тем большим рвением он отдает себя музыке. За 50 лет карьеры Боуи дерзал быть кем угодно, манифестируя свободу перевоплощения, — и вот наконец оказался подлинно свободным, позволив себе быть только собой.

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 7 января 2017
Возраст 16+
Режиссер
Френсис Уэйтли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последние пять лет Дэвида Боуи 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши