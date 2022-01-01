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Статский советник Статский советник
Киноафиша Фильмы Статский советник Статский советник, 2005: актеры и роли
Статский советник 2005 / Россия
7.7 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Статский советник, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филипп Янковский Филипп Янковский
В ролях
Олег Меньшиков Олег Меньшиков Никита Михалков Никита Михалков Масами Агава-сан Эмилия Спивак Эмилия Спивак Константин Хабенский Константин Хабенский Мария Миронова Мария Миронова Оксана Фандера Оксана Фандера Олег Табаков Олег Табаков Александр Стриженов Александр Стриженов Владимир Машков Владимир Машков Федор Бондарчук Федор Бондарчук Михаил Ефремов Михаил Ефремов Mikhail Efremov
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