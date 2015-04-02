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Статский советник Статский советник
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Статский советник 2005 / Россия
7.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Статский советник»

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Наша рецензия

Похоже, экранизация романов Бориса Акунина – дело совершенно неподъемное для российского кинематографа. Добро бы, если б речь шла о киноадаптации Кафки, Джойса или Набокова, но неспособность снять внятный, осмысленный фильм по акунинским произведениям, изящным, прозрачным и предельно кинематографичным, – загадка, плавно переходящая в диагноз. Если в «Турецком гамбите» центральными граблями, на которые наступил Акунин-сценарист, было полное уничтожение основной культурно-геополитической идеи…

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Sardaukar 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение darthkim от 11/03/2005 - 20:44:43


А вы не ошиблись уважаемый? Sin City выйдет только 2 июня.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Маша 2 апреля 2015, 12:51
Вчера вечером купили предпоследний билет в Аврору на 19-00 на 14 апреля. Цена 1 билета - 300 р. Обещают присутствие Михалкова, Меньшикова и пр. Возможно, потом они сразу в Меркурий :-)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Редко я бываю так единодушен с Писфрогом, а тут готов под каждым словом подписаться. Однако, надо смотреть правде в глаза: эти фильмы и книжки будут доступной "духовной" пищей ближайших поколений, потому что развивать в себе чувство прекрасного, вкус - то же, что забираться в гору, под гору катиться проще и веселее. А главное - дешевле! :-) Очевидно, второе начало термодинамики действует и здесь: из человека в обезьяну превращаться не стоит труда, еще и денег заработать можно, вот обратный процесс требует вложений и сил, и средств, что в наших условиях массово никто позволить не может (раз правительство самоустранилось, да еще всякими швыдкими усугубляет ситуацию).

Я бы предложил посмотреть лучше "Петр Первый" 37-го года - ни в какое сравнение с михалковскими ярмарочными лубками не идет!

Когда я его смотрел, то поражался как же люди умудрялись теми немногими имеющимися выразительными средствами добиваться такого эффекта. Вот бы тем режиссерам и артистам современные технологии! :-)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Таня 2 апреля 2015, 12:51
Смотрела фильм. вовсе неплохой. Михалков, конечно, играет блестяще, оттягивается по полной! молодец! хотя другие актеры рядом с ним превращаются только в тени. уж, такой у него сильный эмоциональный напор! добрался до актерства! в фильме есть небольшие неувязки, но, в принципе, это не мешает воспринимать фильм. снят красиво, хорошо и талантливо.я не пожалела. идите! Меньшиков тоже играет неплохо. но все же это фильм одного актера - Михалкова. приятно, но и жалко... подавил он собой других героев...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Таня 2 апреля 2015, 12:51
я об этом и говорю - появилась девушка и так же неожиданно исчезла. а Меньшиков ее ухода и не заметил. как-то она была немного лишней...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Элинсон 2 апреля 2015, 12:51
Два часа скуки, единственное что радует глаз - это действительно хорошая игра Хабенского. Когда смотришь сцены Михалкого и Меньшикова, начинаешь невольно вспоминать "Утомлёные солнцем". от Янковского после "В движении" (фильм который имел проблемы по режиссуре, но была оригинальная идея), я честно говоря разочарован. Михалков вообще не работал над ролью, просто скопировал себя из "солнца", это также грустно. Видно что денег очень много, но как-то безидейно и поэтому скучно. Даже "Гамбит" со своей сказочностью выглядел как-то серьёзнее, жаль но это шаг назад нашего кино...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Fresh_wind 2 апреля 2015, 12:51
Много написано по поводу того, что мало Фандорина. Но если Вы любители Акунина и Эраста, то обратите внимание на то, что в основном большинство серий о Фандорине не являются книгами о Фандорине. Только, возможно, Азазель, Алмазная колесница и может быть еще что-нибудь. Например в СС очень большое место занимает описание жизни и характера Грина, но, представьте, если бывсе это пытались бы всунуть в фильм. Это было бы часа на четыре как минимум и люди бы просто не поняли при чем здесь цветовая гамма людей? Что за фантастика нафиг. Экранизировать Акунина сложно, потому что у него герои или думают, или действуют, а говорят мало. Поэтому Фандорин в СС как раз такой, какой он и есть. Если бы лепили отсебячину, его было бы больше, но не факт, что больше в плане образа.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Хорошо, но смотреть на видео лучше - тот же Фандорин, но цена в хх раза меньше. вряд ли что-то потеряется
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Катерина 2 апреля 2015, 12:51
Один раз посмотреть можно.Противоречивые эмоции от фильма - потрясающая игра Михалкова и ужасная никакая игра Меньшикова.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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