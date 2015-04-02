Похоже, экранизация романов Бориса Акунина – дело совершенно неподъемное для российского кинематографа. Добро бы, если б речь шла о киноадаптации Кафки, Джойса или Набокова, но неспособность снять внятный, осмысленный фильм по акунинским произведениям, изящным, прозрачным и предельно кинематографичным, – загадка, плавно переходящая в диагноз. Если в «Турецком гамбите» центральными граблями, на которые наступил Акунин-сценарист, было полное уничтожение основной культурно-геополитической идеи…
А вы не ошиблись уважаемый? Sin City выйдет только 2 июня.
Я бы предложил посмотреть лучше "Петр Первый" 37-го года - ни в какое сравнение с михалковскими ярмарочными лубками не идет!
Когда я его смотрел, то поражался как же люди умудрялись теми немногими имеющимися выразительными средствами добиваться такого эффекта. Вот бы тем режиссерам и артистам современные технологии! :-)
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