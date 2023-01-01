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Доктор Кинси Доктор Кинси
Киноафиша Фильмы Доктор Кинси Доктор Кинси, 2004: актеры и роли
Kinsey Доктор Кинси 2004 / США / Германия
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Доктор Кинси, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Кондон Билл Кондон William «Bill» Condon
В ролях
Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Лора Линни Лора Линни Laura Linney Крис О'Доннелл Крис О'Доннелл Chris O'Donnell Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard Тимоти Хаттон Тимоти Хаттон Timothy Hutton Джон Литгоу Джон Литгоу John Lithgow Тим Керри Оливер Платт Оливер Платт Oliver Platt Дилан Бэйкер Джулианна Николсон Джулианна Николсон Julianne Nicholson Уильям Сэдлер Уильям Сэдлер William Sadler Джон МакМартин John McMartin Вероника Картрайт Veronica Cartwright
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