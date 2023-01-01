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Доктор Кинси
Доктор Кинси, 2004: актеры и роли
Kinsey
Доктор Кинси
2004 / США / Германия
6.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Доктор Кинси, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Кондон
William «Bill» Condon
В ролях
Лиам Нисон
Liam Neeson
Лора Линни
Laura Linney
Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Тимоти Хаттон
Timothy Hutton
Джон Литгоу
John Lithgow
Тим Керри
Оливер Платт
Oliver Platt
Дилан Бэйкер
Джулианна Николсон
Julianne Nicholson
Уильям Сэдлер
William Sadler
Джон МакМартин
John McMartin
Вероника Картрайт
Veronica Cartwright
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