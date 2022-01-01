Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
У моря
У моря, 2004: актеры и роли
Beyond the Sea
У моря
2004 / США / Германия / Великобритания
5.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
У моря, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин Спейси
Kevin Spacey
В ролях
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Кейт Босуорт
Kate Bosworth
Джон Гудман
John Goodman
Боб Хоскинс
Bob Hoskins
Бренда Блетин
Brenda Blethyn
Грета Скакки
Greta Scacchi
Кэролайн Аарон
Caroline Aaron
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Related video
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку