Эдисон, 2005

Раскрыв логово коррумпированных полицейских, дерзкий молодой журналист Джош Поллак создает неожиданный союз с известным репортером и следователем, чтобы вывести преступников на чистую воду. Предмет расследования Поллака – элитное подразделение полицейского спецназа города Эдисона, в распоряжении которого всевозможное оружие – от М-11 до Glock-45. Начав расследование, он навлекает на себя гнев полицейского начальства, и когда в тюрьме устраняют единственного свидетеля, вскоре становится ясно, что следующей жертвой станет сам журналист. В рискованной игре на грани жизни и смерти у кого-то обязательно сдадут нервы, и когда правосудие и беззаконие столкнутся в неравной схватке, каждому придется сделать свой нелегкий и смертельно.

Развернуть