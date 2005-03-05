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Эдисон
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Edison

Эдисон, 2005

2005 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме
Раскрыв логово коррумпированных полицейских, дерзкий молодой журналист Джош Поллак создает неожиданный союз с известным репортером и следователем, чтобы вывести преступников на чистую воду. Предмет расследования Поллака – элитное подразделение полицейского спецназа города Эдисона, в распоряжении которого всевозможное оружие – от М-11 до Glock-45. Начав расследование, он навлекает на себя гнев полицейского начальства, и когда в тюрьме устраняют единственного свидетеля, вскоре становится ясно, что следующей жертвой станет сам журналист. В рискованной игре на грани жизни и смерти у кого-то обязательно сдадут нервы, и когда правосудие и беззаконие столкнутся в неравной схватке, каждому придется сделать свой нелегкий и смертельно.
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 6 октября 2005
Премьера в мире 5 марта 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Пирамида
Бюджет $25 000 000
Режиссер
Дэвид Дж. Берк
В ролях
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Морган Фриман
Морган Фриман
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Эл Эл Кул Джей
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эдисон 2 постера
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Эдисон

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