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Странные люди
Странные люди, 1969: актеры и роли
Странные люди
1969 / СССР
7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Странные люди, 1969: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Василий Шукшин
Vasily Shukshin
В ролях
Евгений Евстигнеев
Yevgeniy Yevstigneyev
Всеволод Санаев
Евгений Лебедев
Сергей Никоненко
Sergey Nikonenko
Нина Сазонова
Виктор Авдюшко
Елена Санаева
Лидия Федосеева-Шукшина
Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
Любовь Соколова
Lyubov Sokolova
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