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Странные люди Странные люди
Киноафиша Фильмы Странные люди Странные люди, 1969: актеры и роли
Странные люди 1969 / СССР
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Странные люди, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin
В ролях
Евгений Евстигнеев Евгений Евстигнеев Yevgeniy Yevstigneyev Всеволод Санаев Всеволод Санаев Евгений Лебедев Евгений Лебедев Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Нина Сазонова Виктор Авдюшко Елена Санаева Елена Санаева Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Lidiya Fedoseyeva-Shukshina Любовь Соколова Любовь Соколова Lyubov Sokolova Пантелеймон Крымов Пантелеймон Крымов Антонина Богданова Antonina Bogdanova Аркадий Трусов Лилия Захарова Liliya Zakharova Надежда Репина Nadezhda Repina
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