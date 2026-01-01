«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана

«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»

«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей

«Рыцарь Семи Королевств» случайно раскрыл один из главных секретов «Игры престолов»: фанаты верили, но не могли доказать

5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»