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Через тернии к звездам
Через тернии к звездам, 1980: актеры и роли
Через тернии к звездам
1980 / СССР
7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Через тернии к звездам, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Викторов
Николай Викторов
В ролях
Елена Метелкина
Надежда Семенцова
Вадим Ледогоров
Улдис Лиелдидж
Uldis Lieldidžs
Елена Фадеева
Вацлав Дворжецкий
Александр Лазарев
Александр Михайлов
Борис Щербаков
Boris Shcherbakov
Игорь Ледогоров
Глеб Стриженов
Gleb Strizhenov
Игорь Ясулович
Igor Yasulovich
Владимир Федоров
Vladimir Fyodorov
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