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Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане
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Сказка о царе Салтане 1966 / СССР
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Вся информация о фильме
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