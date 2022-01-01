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Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане, 1966: актеры и роли
Сказка о царе Салтане 1966 / СССР
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Сказка о царе Салтане, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Птушко Aleksandr Ptushko
В ролях
Владимир Андреев Лариса Голубкина Лариса Голубкина Олег Видов Олег Видов Ксения Рябинкина Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон
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