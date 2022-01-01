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Каменный цветок Каменный цветок
Киноафиша Фильмы Каменный цветок Каменный цветок, 1946: актеры и роли
Каменный цветок 1946 / СССР
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Каменный цветок, 1946: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Птушко Aleksandr Ptushko
В ролях
Екатерина Деревщикова Владимир Дружников Владимир Дружников Тамара Макарова Михаил Трояновский Слава Зайцев Михаил Яншин Михаил Яншин
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