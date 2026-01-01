Качественная замена «Игры престолов» и не только: эти 3 сериала настолько идеальны, что продолжение им только навредит

Не успеваете разобраться в «Невском» или «Первом отделе»? На эти 3 российских детективных фильма вам точно хватит времени

Мария Павловна снова у доски: стартовали съемки 2 сезона «Олдскула» (с рейтингом 7,1 на КП) — сюжет просто огонь (тут фото)

«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь

«"Интерстеллар" для самых бедных, унылая драма»: главный шедевр Тарковского на Западе не поняли даже полвека спустя

Про «попрошу остаться» из «17 мгновений весны» многие помнят: а вы ответьте, какие из 5 фраз говорил сам Штирлиц (тест)

Четверо «мушкетеров» вместо дуэта Брагина и Шибанова: НТВ снял достойную замену «Первому отделу»

Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание

Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5

«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает