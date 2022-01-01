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Андрей Дементьев
Андрей Дементьев
Andrei Dementiev
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Андрей Дементьев
Andrei Dementiev
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Дата рождения
29 октября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Андрей Дементьев
Родился 29 октября 1988 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Андрей Дементьев
В плену у сакуры
драма, мелодрама, исторический
2019, Япония
5.0
Сомнамбула
триллер, драма
2012, Россия
5.0
Дерзкие дни
приключения, комедия, криминал
2007, Россия
5.0
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