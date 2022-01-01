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Пекло
Пекло, 2007: актеры и роли
Sunshine
Пекло
2007 / Великобритания
7.6
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
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Пекло, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл
Danny Boyle
В ролях
Крис Эванс
Chris Evans
Киллиан Мерфи
Cillian Murphy
Роуз Бирн
Rose Byrne
Мишель Йео
Michelle Yeoh
Клифф Кертис
Cliff Curtis
Трой Гэрити
Troy Garity
Марк Стронг
Mark Strong
Хироюки Санада
Hiroyuki Sanada
Бенедикт Вонг
Benedict Wong
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