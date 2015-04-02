Новый фильм бывшего кинореформатора и бывшего кинопровокатора Дэнни Бойла называется не то чтобы «Пекло» (не слишком оригинальное заглавие для российского проката, да тут еще смотря где ударение поставишь…), а гораздо более светло и радостно – Sunshine, что означает «Солнечное сияние». И этой своей светлой радостностью картина почему-то напоминает бородатый анекдот о советских космонавтах, которые – наперекор американцам, высадившимся на Луне, – должны, по решению Политбюро, высадиться на…
Могу даже сценарий подогнать...😂
Must See.
Во всех роликах играет музыка, которая не писалась специально под этот ролик, просто авторы фильмов выбирают для звукового оформления трейлеров то, что считают нужным.
Послевкусие такое солнечное осталось, яркое.
А после - кино вдруг заерепенилось, мыслишки заворочались всякие...
Когда есть шанс почувствовать себя богом, это соблазн или ответственность?
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