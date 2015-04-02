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Пекло Пекло
Киноафиша Фильмы Пекло Отзывы о фильме «Пекло»
Sunshine Пекло 2007 / Великобритания
7.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Пекло»

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Наша рецензия

Новый фильм бывшего кинореформатора и бывшего кинопровокатора Дэнни Бойла называется не то чтобы «Пекло» (не слишком оригинальное заглавие для российского проката, да тут еще смотря где ударение поставишь…), а гораздо более светло и радостно – Sunshine, что означает «Солнечное сияние». И этой своей светлой радостностью картина почему-то напоминает бородатый анекдот о советских космонавтах, которые – наперекор американцам, высадившимся на Луне, – должны, по решению Политбюро, высадиться на…

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EVGENIY 2 апреля 2015, 12:51
Ну что следующий фильм будет о посадке на черную дыру!!!✊

Могу даже сценарий подогнать...😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GenyA 2 апреля 2015, 12:51
Сильное кино. Как 300сранцы были главным разочарованием, так "Sunshine"- "пекло", извините за каламбур, в топку - в разы сильнее, чем ожидал. Отпустило только через час... да и то не до конца.



Must See.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vanger 2 апреля 2015, 12:51
Если вспомнить, то в ролике ко второй части Властелина Колец тоже играла эта тема Клинта Массела, только чуть подредактированная. Так что хватит о плагиате.

Во всех роликах играет музыка, которая не писалась специально под этот ролик, просто авторы фильмов выбирают для звукового оформления трейлеров то, что считают нужным.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN911 2 апреля 2015, 12:51
Фильм добротный! Отличная картинка, хорошая игра актеров, отличный звук. Всем смотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Иван 2 апреля 2015, 12:51
Фильм, несомненно, достойный. Есть что-то от раннего Кларка (с его приукрасами и упрощением сюжетных линий). По моему мнению, если опустить нелепости сценария и экшн, то это второй по качеству фильм после "Одисеии" Кубрика, где космос как космос.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
friendly_in 2 апреля 2015, 12:51
Охринительный фильм!!! Жаль только короткий, недораскрыты многие мысли... Хотя может так и надо, оставляет почву для размышления... Дэнни Бойл, создатель на игле и пляжа, жжет!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Когда смотрела, больше форма нравилась, чем содержание.

Послевкусие такое солнечное осталось, яркое.

А после - кино вдруг заерепенилось, мыслишки заворочались всякие...

Когда есть шанс почувствовать себя богом, это соблазн или ответственность?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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