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Новый фильм бывшего кинореформатора и бывшего кинопровокатора Дэнни Бойла называется не то чтобы «Пекло» (не слишком оригинальное заглавие для российского проката, да тут еще смотря где ударение поставишь…), а гораздо более светло и радостно – Sunshine, что означает «Солнечное сияние». И этой своей светлой радостностью картина почему-то напоминает бородатый анекдот о советских космонавтах, которые – наперекор американцам, высадившимся на Луне, – должны, по решению Политбюро, высадиться на…