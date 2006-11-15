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Poster of Where Is Fred?
6.8
Kinoafisha Films Where Is Fred?
6.8

Where Is Fred?

, 2006
Wo ist Fred!?
Germany / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Where Is Fred?
6.8

Cast

Til Schweiger
Til Schweiger
Fred Krüppers
Jürgen Vogel
Jürgen Vogel
Alex Nordberg
Alexandra Maria Lara
Alexandra Maria Lara
Denise Poppnick
Anja Kling
Anja Kling
Mara Grundmann
Christoph Maria Herbst
Christoph Maria Herbst
Ronnie Kimmel
Pasquale Aleardi
Benno Held
Tanja Wenzel
Vicky
Vanessa Petruo
Martin Brambach
Gode Benedix
Gode Benedix
Adele Neuhauser
Frau Hildegard
David Scheller
Zlatko
Director Anno Saul
Writer Bora Dagtekin, Jane Ainscough, Ken Daurio, Cinco Paul
Composer Marcel Barsotti
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2006
Online premiere 17 November 2006
World premiere 15 November 2006
Release date
12 July 2007 Russia
12 July 2007 Belarus
15 November 2006 Germany
12 July 2007 Kazakhstan
12 July 2007 Ukraine
Worldwide Gross $6,942,312
Production Bioskop Film, Key Entertainment, Munich Animation Film
Also known as
Wo ist Fred?, Dónde está Fred?, Gdzie jest Fred?, Hol van Fred?, Kde je Fred?, Special, Where Is Fred!?, Yojeolboktong Fredeui Sarang Chatghi, В ред ли е Фред!?, Де Фред?, На колесах, 双重身份

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 21 December 2023
Listen to the
soundtrack Where Is Fred?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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