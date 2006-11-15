Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2006
Online premiere
17 November 2006
World premiere
15 November 2006
Release date
|12 July 2007
|Russia
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|12 July 2007
|Belarus
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|15 November 2006
|Germany
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|12 July 2007
|Kazakhstan
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|12 July 2007
|Ukraine
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Worldwide Gross
$6,942,312
Production
Bioskop Film, Key Entertainment, Munich Animation Film
Also known as
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