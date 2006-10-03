Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Германия. Летняя сказка
1 постер
Германия. Летняя сказка

Deutschland. Ein Sommermärchen / Germany: A Summer's Fairytale 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Зёнке Вортман в прошлом был профессиональным футболистом и в течение двух лет пользовался эксклюзивным правом общения с игроками национальной футбольной сборной Германии и ее штабом.Теперь его фильм даст нам возможность узнать об этой команде все то, что нам всегда хотелось, но никогда не удавалось увидеть. В центре фильма оказались не матчи, а то, что происходит до них и после них: звенящее напряжение в раздевалке и на скамье запасных, интенсивная жизнь на сборах и в гостиницах, ритуальные действа в катакомбах стадионов, радость побед и слезы после горького поражения в полуфинале.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 3 октября 2006
Дата выхода
3 октября 2006 Германия
3 октября 2006 США
Сборы в мире $31 257 991
Производство Little Shark Entertainment GmbH, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Deutschland. Ein Sommermärchen, Die schottischen Rosen, Germany: A Summer's Fairytale, Niemcy. Letnia bajka, Германия. Летняя сказка
Режиссер
Зёнке Вортманн
Зёнке Вортманн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
