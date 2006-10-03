Зёнке Вортман в прошлом был профессиональным футболистом и в течение двух лет пользовался эксклюзивным правом общения с игроками национальной футбольной сборной Германии и ее штабом.Теперь его фильм даст нам возможность узнать об этой команде все то, что нам всегда хотелось, но никогда не удавалось увидеть. В центре фильма оказались не матчи, а то, что происходит до них и после них: звенящее напряжение в раздевалке и на скамье запасных, интенсивная жизнь на сборах и в гостиницах, ритуальные действа в катакомбах стадионов, радость побед и слезы после горького поражения в полуфинале.

