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Паутина Шарлотты
Паутина Шарлотты, 2006: актеры и роли
Charlotte`s Web
Паутина Шарлотты
2006 / США
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Паутина Шарлотты, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гари Виник
Gary Winick
В ролях
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Гэри Басараба
Gary Basaraba
Шавон Фэллон
Кевин Андерсон
Kevin Anderson
Бо Бриджес
Beau Bridges
Джулия Робертс
Julia Roberts
Опра Уинфри
Oprah Winfrey
Стив Бусеми
Steve Buscemi
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Джон Клиз
John Cleese
Роберт Редфорд
Robert Redford
Седрик-развлекатель
Cedric the Entertainer
Джейн Сиббетт
Jane Sibbett
Дженнифер Гарнер
Jennifer Garner
Андре Бенджамин
André Benjamin
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Thomas Haden Church
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Reba McEntire
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