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Паутина Шарлотты Паутина Шарлотты
Киноафиша Фильмы Паутина Шарлотты Паутина Шарлотты, 2006: актеры и роли
Charlotte`s Web Паутина Шарлотты 2006 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Паутина Шарлотты, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гари Виник Гари Виник Gary Winick
В ролях
Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Гэри Басараба Gary Basaraba Шавон Фэллон Кевин Андерсон Kevin Anderson Бо Бриджес Бо Бриджес Beau Bridges Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Опра Уинфри Опра Уинфри Oprah Winfrey Стив Бусеми Steve Buscemi Кэти Бейтс Кэти Бейтс Kathy Bates Джон Клиз Джон Клиз John Cleese Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Седрик-развлекатель Седрик-развлекатель Cedric the Entertainer Джейн Сиббетт Джейн Сиббетт Jane Sibbett Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Jennifer Garner Андре Бенджамин Андре Бенджамин André Benjamin Томас Хейден Черч Томас Хейден Черч Thomas Haden Church Риба МакИнтайр Риба МакИнтайр Reba McEntire
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