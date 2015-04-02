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Паутина Шарлотты Паутина Шарлотты
Киноафиша Фильмы Паутина Шарлотты Отзывы о фильме «Паутина Шарлотты»
Charlotte`s Web Паутина Шарлотты 2006 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Паутина Шарлотты»

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Sasha 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм очень понравился ✊ . Но я была в Дом Кино и там за утренний сеанс содрали много...денег . И рядом места были отстойные...рядом с ребёнком который постоянно орал ! А на самом деле фильм просто супер!!!✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сергей Подобедов 11 января 2019, 23:17
Оценка
Все хорошо, но, ребята ФЗ №3 о полиции тоже учитывать надо. Ваш сериал смотрит пол страны из которых какая то часть знает его или имеет представление. А в вашем фильметворится полный беспредел по поводу законности мер правоохранительных органов. Сколько можно игнорировать такие факты, сколько сериалов, а в итоге одно и тоже - показывают ментовский беспредел. во-первых - не интересно, во-вторых - не профессионально, в-третьих - глупо!
11 января 2019, 23:17 Ответить
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