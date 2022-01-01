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Женщины на грани нервного срыва Женщины на грани нервного срыва
Киноафиша Фильмы Женщины на грани нервного срыва Женщины на грани нервного срыва, 1987: актеры и роли
Mujeres al borde de un ataque de nervios Женщины на грани нервного срыва 1987 / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Женщины на грани нервного срыва, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар Педро Альмодовар Pedro Almodóvar
В ролях
Кармен Маура Carmen Maura Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Джульета Серрано Мария Барранко María Barranco Росси де Пальма Росси де Пальма Rossy de Palma
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