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Женщины на грани нервного срыва
Женщины на грани нервного срыва, 1987: актеры и роли
Mujeres al borde de un ataque de nervios
Женщины на грани нервного срыва
1987 / Испания
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Женщины на грани нервного срыва, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар
Pedro Almodóvar
В ролях
Кармен Маура
Carmen Maura
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Джульета Серрано
Мария Барранко
María Barranco
Росси де Пальма
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