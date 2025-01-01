Меню
О персоне
Фильмография
Кити Манвер
Kiti Manver
Кити Манвер
Кити Манвер
Kiti Manver
Дата рождения
11 мая 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Антекера, Испания
Популярные фильмы
7.0
Цветок моей тайны
(1995)
6.7
Mamacruz
(2023)
5.8
Дон-Кихот
(2002)
Фильмография Кити Манвер
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2023
2022
2003
2002
1995
Все
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актриса
6
Две могилы
драма, триллер, детектив
2025, Испания
6.7
Mamacruz
Mamacruz
комедия, драма
2023, Испания
Экспресс
драма, криминал, триллер
2022, Испания
5.4
Божественный свет
Luz prodigiosa, La
драма
2003, Испания
5.8
Дон-Кихот
El caballero Don Quijote
комедия, драма, мелодрама
2002, Испания
7
Цветок моей тайны
La flor de mi secreto
драма
1995, Испания / Франция
