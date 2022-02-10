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Агнешка Холланд
Агнешка Холланд
Agnieszka Holland
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Агнешка Холланд
Agnieszka Holland
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Дата рождения
28 ноября 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Агнешки Холланд
Родилась 28 ноября 1948 года. Варшава, Польша.
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Фильмография Агнешки Холланд
Шарлатан
драма, исторический
2020, Чехия / Ирландия / Словакия / Польша
6.0
Гарет Джонс
триллер, драма, биография
2018, Великобритания / Польша / Украина
6.0
След зверя
детектив, драма
2017, Германия / Польша / Словакия / Чехия / Швеция
6.0
В темноте
драма, военный
2011, Германия / Канада / Франция / Польша
7.0
Переписывая Бетховена
мюзикл, драма, исторический
2006, США / Германия / Венгрия
6.0
Третье чудо
драма
1999, США
6.0
Площадь Вашингтона
мелодрама, драма
1997, США
6.0
Полное затмение
биография, драма, мелодрама
1995, Великобритания / Франция / Бельгия / Италия
7.0
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Агнешка Холланд снимет байопик о великом писателе Франце Кафке
Это будет детальное исследование его жизни и воображения.
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10 февраля 2022 14:52
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