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Переписывая Бетховена Переписывая Бетховена
Киноафиша Фильмы Переписывая Бетховена Переписывая Бетховена, 2006: актеры и роли
Copying Beethoven Переписывая Бетховена 2006 / США / Германия / Венгрия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Переписывая Бетховена, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Агнешка Холланд Агнешка Холланд Agnieszka Holland
В ролях
Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Диана Крюгер Диана Крюгер Diane Kruger Мэттью Гуд Мэттью Гуд Matthew Goode Филлида Ло Phyllida Law Николас Джонс Nicholas Jones Ральф Райч Ralph Riach Джо Андерсон Джо Андерсон Joe Anderson Энгус Барнетт Angus Barnett Джордж Мендел Билл Стюарт Bill Stewart
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