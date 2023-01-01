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Переписывая Бетховена
Переписывая Бетховена, 2006: актеры и роли
Copying Beethoven
Переписывая Бетховена
2006 / США / Германия / Венгрия
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Переписывая Бетховена, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Агнешка Холланд
Agnieszka Holland
В ролях
Эд Харрис
Ed Harris
Диана Крюгер
Diane Kruger
Мэттью Гуд
Matthew Goode
Филлида Ло
Phyllida Law
Николас Джонс
Nicholas Jones
Ральф Райч
Ralph Riach
Джо Андерсон
Joe Anderson
Энгус Барнетт
Angus Barnett
Джордж Мендел
Билл Стюарт
Bill Stewart
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